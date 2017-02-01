經典賽》中華好消息 道奇25轟強打婉拒以色列

效力洛杉磯的年輕強打彼德生，婉拒以色列徵召。(美聯社資料照)

效力洛杉磯道奇隊的年輕強打彼德生(Joc Pederson)，升上大聯盟後，連續兩年展現長打能力，兩球季各轟出26、25發全壘打，被以色列極力徵召打經典賽，不過今彼德生做出回應，婉拒以色列，讓以色列戰力受到影響。

彼德生2014年年僅22歲升上大聯盟，前年開始就穩定在大聯盟出賽，首個完整球季就轟出26發全壘打，去年再繳出25轟、打擊率2成46的亮眼成績，站穩道奇先發外野角色。

以色列在經典賽資格賽勝出，目前積極籌組最強陣容，期望在經典賽A組扮演黑馬角色，但徵召也出現不順，今彼德生也確定婉拒徵召，少了一枚大聯盟重炮助陣，對於想要威脅同組的荷蘭、韓國以及中華隊再次受到打擊。

(中時電子報)