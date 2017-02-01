看膩孫中山、蔣中正 高志鵬將提案改版新台幣

立委高志鵬表示，過年後將推動修法，改版新台幣。(圖取自高志鵬臉書)

過年期間發壓歲、收紅包，是傳統的春節習俗，但有人卻說看膩了新台幣！民進黨立委高志鵬表示，「一元復始，沒有更新」，現在鈔票、硬幣上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜甚至獨裁者圖像，他說，年後將推動修法，推行「新」台幣設計運動。

根據聯合新聞網報導，高志鵬去年2月當選立委後，就曾主張廢除國父遺像，未來總統就職將不再向國父遺像行禮，他稱此舉是為追求轉型正義，但被剛當選總統的蔡英文擋下。這回他不再重提舊案，將焦點放在紙鈔及硬幣的孫中山、蔣中正頭像。

高志鵬在臉書上po文提到，現在鈔票上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜的偶像甚至獨裁者，硬幣也是大頭，有些朋友說都看膩了，是不是該換了？他說，今年「一元復始，沒有更新」。

高志鵬還質疑，「現在鈔票上的四個小朋友為什麼代表台灣？鈔票背面的幾座大山和台灣特有種，又有多少人認得？」他說，國幣不只是法定貨幣，也代表國家認同與文化特色，未來新台幣紙鈔設計的過程，應該經過公民參與來凝聚社會共識。

高志鵬表示，過年後將推動修改中央銀行法第15條，設立「國幣（設計）委員會」，納入公民參與機制，展現台灣民間豐沛的設計力。

對於高志鵬的主張，不少網友紛紛毒舌留言，「能否先把台灣經濟跟人民收入增加啊....如果改版花的費用從你們立委薪水扣...那我可以接受！」「改版?! 想想現在社會真的需要的是『經濟貨幣』，而不是需要『一起來改版』經濟貨幣」「快把阿扁換上去，看民調升幾趴。快點！然後快點獨立建國！手腳有點慢了！」

(中時電子報)