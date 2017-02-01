NBA》哈登你累了嗎？ 只得10分火箭仍大勝國王
哈登你累了嗎？哈登上場32分鐘只出手9次，命中4球，10分、7籃板、8助攻，連續2場比賽得分都沒有超過20分，但火箭仍在1日以105比83大勝國王。
哈登在1月28日繳出51分、13籃板、13助攻的超級大三元成績單之後即陷入疲態，前役17投3中，只攻下15分，火箭慘敗給溜馬19分，此役出手次數銳減至9次，平本季次低紀錄，所幸火箭在打完前三節已取得25分絕對領先優勢，最終以22分之差狂勝止敗。
火箭整場比賽抓下60個籃板，比國王多出15個，雷恩安德生在哈登陷入低潮之際挺身而出，攻下25分、11籃板，卡培拉12分、11籃板，艾瑞克古登17分，奈內11分。
國王整場比賽投籃命中率只有34.9%，吞下2連敗，考辛斯16分、7籃板、5助攻，考福斯12分，托利佛與考雷史坦各10分。
(中時電子報)
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