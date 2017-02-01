返鄉車潮 下午國道這幾處可能塞

我要評比

國五上午發生事故，造成車輛回堵。（圖／國道高速公路局提供））

今天是春節假期第6天，國道高速公路局表示，台北、高雄雙向旅行時間可維持在6小時內。今日上午國道較為壅塞路段為國5北向頭城至坪林，其餘路段大致正常。

國5壅塞原因除流量較大外，亦受事故影響，尤其上午9時許，國5北向26.2公里處發生追撞事故，造成車輛回堵。高公局再次提醒用路人，應保持行車安全間距並注意行車安全，以免發生車輛故障或事故。

高公局預估下午國1北上西螺-埔鹽系統，國3北上竹山-南投服務區、沙鹿-中港系統，國5北上頭城至南港系統路段均有發生壅塞的可能。建議用路人事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，短途旅次請多利用省縣道，以免於入口匝道前等待過久，反而耽誤行程。

國5下午15至20時蘇澳至頭城北上路段實施高乘載管制，另宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，於春節假期間將視交通壅塞狀況機動實施。請下午預計北返之民眾多利用1968與168專線電話、1968網站及「高速公路 1968」 App查詢最新國道路況。

若需道路救援可撥打「1968」客服專線尋求協助。行駛途中亦應持續透過路上資訊可變標誌及廣播掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

(中時)