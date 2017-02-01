4月大女嬰疑因噎奶導致窒息死亡

我要評比

高市消防局寶來消防分隊今天上午8時出現2名婦人抱著1名約4個月大女嬰至消防隊求救，婦人表示約7時40分左右餵奶時，發現女嬰異常，經家人陪同緊急開車至消防隊求救。

救護人員評估女嬰已無呼吸、心跳，緊急送往義大醫院急救，分隊人員沿路做CPR，經急救處置後仍搶救無效，宣告不治，醫院發現女嬰沒有明顯外傷，應是噎奶導致呼吸道阻塞窒息，詳細死因仍須進一步調查。

(中時)