桃園市清潔隊開工 年節垃圾爆量

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民眾爭相將過年期間垃圾拿出來倒掉，場面相當壯觀。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（中）到清潔中隊主持開工典禮，並且為清潔隊員加油打氣。（甘嘉雯攝）

桃園市清潔隊1日初五開工，桃園市長鄭文燦一早赴龜山區與八德區主持新春開工儀式，感謝全市2500多名清潔隊員，春節前後加班清運垃圾的辛勞，他致贈加菜金與新春福袋，宣慰勞苦功高的清潔隊員，並指派副市長王明德及游建華分赴其他區中隊表達慰勞之意。

(中時)