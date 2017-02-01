美升息持續 2017人民幣貶值壓力大

我要評比

隨著美元指數震盪，人民幣兌美元匯率近來波動加劇，展望2017年美國升息持續，人民幣匯率仍然承壓。專家預估，人民幣全年貶3%至5%，年底將來到1美元兌人民幣7.3元。

美國聯邦準備理事會（Fed）2015年底實施近10年來的首次升息後，2016年底又再度升息，包括人民幣、新台幣在內的亞洲貨幣競相走貶，形成新一波的匯率貶值戰。

回顧2016年人民幣兌美元即期匯率貶6.6%，創有歷史紀錄以來的最大貶幅。離岸人民幣全年貶幅為5.74%。外界預期2017年Fed將持續升息，人民幣在內的亞洲貨幣持續走貶，匯率競貶之勢仍存在。

可以預期的是，2017年人民幣兌美元匯率的貶值壓力猶存；這實際上反映了中國大陸潛在經濟成長率下滑，另一方面也反映出大陸資本流出的情形持續，使人民幣走弱。

中國大陸交通銀行首席經濟學家連平1月8日出席上海復旦大會的一場研討會時預測，2017人民幣兌美元匯率仍面臨貶值壓力，但貶值幅度可控，「會比2016年小一點」。

他認為，未來人民幣匯率的彈性將明顯增強，相較於其他貨幣對美元的貶值幅度，人民幣的貶值將相對溫和。

瑞銀證券首席中國策略分析師高挺1月9日出席大中華研討會時表示，今年中國大陸貨幣政策持續審慎，可能降存款準備金率，以促進流動性。

另外，他預估人民幣兌美元匯率今年底將會貶至1美元兌7.3元人民幣，貶值幅度約在5%。1060201

(中央社)