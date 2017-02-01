從北京到鼎金 菜鳥員警助團圓

來自北京的張傳杰（中 ）到台灣尋親，經高雄市三民二分局鼎金派出所菜鳥員警簡暐倫（左）協助，找到失聯多年的堂弟（右）。（呂素麗翻攝）

來自北京的張傳杰（右）到台灣尋親，經高雄市三民二分局鼎金派出所菜鳥員警簡暐倫（左）協助，找到失聯多年的堂弟（中）。（呂素麗翻攝）

大年初三下午3點多，來自大陸北京的張伯伯拿著寫有地址的紙條，向三民二分局鼎金派出所求助，表示，首次來台自由行，想找失聯多年的堂弟；從警才1年的菜鳥警察簡暐倫和同事陳宏緯憑著熱忱，展開尋親行動，花了3小時幫他找到堂弟，兄弟倆見面激動擁抱，60多年來首度一起在過年吃團圓飯。

簡暐倫對完成此任務直呼「不可思議」，他說，見到他們兄弟擁抱，自己也很興奮，超有成就感。

79歲張伯伯說，他利用農曆過年期間，與兒媳從北京來台遊玩，他無心旅遊，獨自跑到高雄要找失聯多年的堂弟，但是到了當時留下的地址（明誠一路）時，卻找不到親人，四處碰壁，直到走進一家童裝店時，熱情的老闆娘通知警方協助。

員警簡暐倫先詢問該址大樓管理員後，找不到伯伯所提到的親人，左鄰右舍也沒有任何線索；只好先帶張伯伯回到派出所，以張伯伯手寫的資料查詢，並由另1名員警繼續到現地訪查，但張只知道堂弟的名字怎麼唸，卻不知道怎麼寫，導致警方仍解不開這道難題。

菜鳥員警簡暐倫瞄到紙上還有一個不清楚的名字還沒試過，經查詢後聯絡上其中1位親戚，並透過此人獲得到更完整且正確的資訊，再聯絡到已搬到河北路的張伯伯的堂弟，張的堂弟（66歲）趕到鼎金所，兄弟見面十分激動。

張伯伯本名張傳杰，曾任大連外國語學院社會科學部教授、北京大學東北亞研究所客座研究員，他說，在大陸時都是跟住台灣的叔叔連絡，2002年叔叔曾回大陸探親，兩人沒見面，當時他就答應叔叔會來台灣看他，但2011年叔叔過世，他很惋惜未能見到叔叔最後一面

張傳杰說，他不希望與台灣的親情就此斷了音訊，一直思念著台灣的堂弟，拿著僅有的地址，利用與兒媳過年期間來台遊玩，找到堂弟，希望讓遠在台灣的兄弟知道，「大陸山東省日照市有著同一顆心臟的家譜」。

員警簡暐倫說，剛開始不太相信能夠找到張伯伯的親戚，請他別抱太大的希望，但看到他為了尋親居然遠從北京來台，「很感動」，見到他們兄弟擁抱更是興奮、傻眼，感覺好有成就感。

(中時)