NBA》里歐納德逞威 馬刺輕取雷霆止敗
「卡哇伊」里歐納德26投13中，豪取36分，外加8籃板、4助攻、2阻攻，幫助馬刺108比94輕取雷霆，中止2連敗，並且拿下在主場AT&T中心對戰4連勝。
馬刺在里歐納德與艾卓吉的領軍下一度在第三節取得18分領先優勢，但韋斯布魯克吹起反攻號角，發動27比6攻勢，反將比數超前為73比70，馬刺緊急讓原本在場下休息的里歐納德上陣，立刻完成三分打，回敬9比2攻勢，重新要回領先地位。
決勝節，雷霆攻勢疲軟，落後分數逐漸擴大至17分，最終造成無法挽回的敗戰頹勢。馬刺除了里歐納德外，艾卓吉25分、6籃板，兩大前鋒合力攻下61分，徹底撕裂了敵軍防線。
韋斯布魯克生涯只剩下3隊還沒拿到大三元紀錄，其中之一就是馬刺，其他兩隊皆為東區球隊黃蜂和公牛。此役馬刺重兵防守韋少，雖然還是被他攻下27分，送出14次助攻，但籃板只有6個，成功阻擋了韋少的大三元威脅。雷霆先發中鋒亞當斯16分、12籃板，歐拉迪波15分，沙波尼斯13分、10籃板。
(中時電子報)
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