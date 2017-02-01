初四塞車阻救護車視線 7歲女童遭撞斷腳

我要評比

救護車撞上從車陣中衝出的7歲女童(左)，造成女童左腳腳踝骨折。（王文吉翻攝）

台中市消防局第二大隊新社分隊救護車昨下午執行救護任務，行經東山路2段外側車道時，撞上從左方塞車車陣中衝出的7歲女童，造成女童左腳腳踝骨折，經送醫治療，無生命危險，目前住院中。

消防局第二救災救護大隊指出，陳姓女救護員昨下午開救護車載送82歲氣切且高燒女患者送醫，時逢大年初四，東山路2段塞車嚴重，救護車行駛外側車道，沿路鳴笛達80分貝以上，當時女童突然從左方車陣中衝出，陳員視線剛好被一輛廂型車擋住，因而不慎撞上。

受傷女童由另輛救護車載至台中慈濟醫院就醫，院方指出，傷者意識清楚，左腳腳踝骨折、額頭右側縫針，仍在院中治療。而警方到場酒測，陳姓女救護員沒有酒駕，精神狀況良好，肇事原因待警方釐清。

(中時)