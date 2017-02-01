初四塞車阻救護車視線 7歲女童遭撞斷腳
台中市消防局第二大隊新社分隊救護車昨下午執行救護任務，行經東山路2段外側車道時，撞上從左方塞車車陣中衝出的7歲女童，造成女童左腳腳踝骨折，經送醫治療，無生命危險，目前住院中。
消防局第二救災救護大隊指出，陳姓女救護員昨下午開救護車載送82歲氣切且高燒女患者送醫，時逢大年初四，東山路2段塞車嚴重，救護車行駛外側車道，沿路鳴笛達80分貝以上，當時女童突然從左方車陣中衝出，陳員視線剛好被一輛廂型車擋住，因而不慎撞上。
受傷女童由另輛救護車載至台中慈濟醫院就醫，院方指出，傷者意識清楚，左腳腳踝骨折、額頭右側縫針，仍在院中治療。而警方到場酒測，陳姓女救護員沒有酒駕，精神狀況良好，肇事原因待警方釐清。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。