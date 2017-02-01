高鐵疏運北返旅客 午後加開2班車

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春節連假最後1天，台灣高速鐵路股份有限公司今天宣布，為加強服務結束春節假期北返工作崗位旅客，將於下午及晚間加開2班北上各站停靠全車自由座列車。

高鐵公司說，2班北上加班車將分別自左營站及台南站發車，北上8800車次下午2時5分自左營站發車，下午4時35分抵達南港站；北上8802車次晚間7時22分自台南站發車，晚間9時35分抵達南港站。1060201

(中央社)