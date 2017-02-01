最國際化大學 台灣清華和台大入列
泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education，THE）今天公布全球最國際化150所大學評比，台灣有清華大學和台灣大學入榜。亞洲最國際化的大學是香港大學。
泰晤士報高等教育特刊這項評比大多依照THE 2016-2017世界大學評比中「國際展望」項目，涵蓋國際教職員和學生、以及共同作者等等；另也納入THE年度學院聲譽調查結果。
前二名皆為瑞士學校，分別為蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）和洛桑聯邦理工學院（EPFL）。台灣清華大學名列第144、台灣大學列第148名。
第3國際化大學為香港大學、第4為新加坡國立大學，這兩校也是排名最前的亞洲大學。
中國大陸有5校入列，排名最高的是第120名的北京大學，接著是南京大學第128、第136名中國人民大學、第142名清華大學以及第145名復旦大學。
泰晤士報高等教育特刊指出，令人驚奇的是，排名前幾名的大學都來自相對小、依賴出口的國家，英語是官方語言或廣泛使用。瑞士不但包辦前兩名，在排行榜中的所有國家中，瑞士在國際教職員及聯合著作出版項目積分也都居冠。（譯者：中央社羅苑韶）1060201
(中央社)
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