全猿到齊 Lamigo展開第2階段春訓

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Lamigo桃猿初五開工拜拜。（取自Lamigo桃猿粉絲團）

Lamigo桃猿年後開工，領隊劉玠廷（左）發紅包。（取自Lamigo桃猿粉絲團）

Lamigo桃猿放完年假，今天(1日)在屏東棒球場展開第2階段春訓，包括王溢正、詹智堯等球員也都投入球隊訓練，「全猿到齊」備戰新球季，接著將在10日啓程前往石垣島與日職千葉羅德海洋隊進行2場交手。

猿隊1月中進行第一階段春訓，大部分球員都已隨球隊訓練，包括今年被桃猿網羅的35歲老將林英傑也投入練習，今天開始的第2階段訓練，王溢正、詹智堯、鍾承祐、陽耀勳、林智平、郭修延、黃浩然、黃偉晟等人加入，全隊到齊，接下來將採練1休4模式。

去年底桃猿公佈參與「亞洲門戶交流賽」的25人名單，本月10日將啓程前往石垣島，11、12日與羅德隊進行2場比賽，之後桃猿也安排多場季前自辦熱身賽，對手包括中信兄弟、韓國南亞大學、韓職警察廳、韓職耐克森英雄二軍等。

(中時電子報)