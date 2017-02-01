全猿到齊 Lamigo展開第2階段春訓
Lamigo桃猿放完年假，今天(1日)在屏東棒球場展開第2階段春訓，包括王溢正、詹智堯等球員也都投入球隊訓練，「全猿到齊」備戰新球季，接著將在10日啓程前往石垣島與日職千葉羅德海洋隊進行2場交手。
猿隊1月中進行第一階段春訓，大部分球員都已隨球隊訓練，包括今年被桃猿網羅的35歲老將林英傑也投入練習，今天開始的第2階段訓練，王溢正、詹智堯、鍾承祐、陽耀勳、林智平、郭修延、黃浩然、黃偉晟等人加入，全隊到齊，接下來將採練1休4模式。
去年底桃猿公佈參與「亞洲門戶交流賽」的25人名單，本月10日將啓程前往石垣島，11、12日與羅德隊進行2場比賽，之後桃猿也安排多場季前自辦熱身賽，對手包括中信兄弟、韓國南亞大學、韓職警察廳、韓職耐克森英雄二軍等。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。