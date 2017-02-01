宋承憲談女友劉亦菲 合作最有默契

最近因宣傳新戲頻頻曝光的南韓演員宋承憲，談及因合作拍戲結緣的大陸演員女友劉亦菲時說，拍攝臨近尾聲時，「才有那種感覺」，而所有女演員中，他與女友的合作最有默契。

宋承憲與南韓女神李英愛合作的新戲「師任堂：光的日記」，已經於1月26日首播，宋承憲近日頻頻接受採訪宣傳新戲，他在南韓SBS電視於31日播出的「午夜的演藝出擊」節目中接受訪問。

宋承憲被問到與哪位女演員合作最有默契時說，「與她（劉亦菲）的合作最有默契」，熱戀心情藏不住，但宋承憲對於在節目中談女友劉亦菲感到不好意思，隨後反問說，「這個不是沒在問題清單中嗎？為什麼突然問這個問題？」

至於他被劉亦菲什麼魅力所吸引，宋承憲坦言，「其實拍攝過程中，並沒有那種感覺，是在拍攝臨近尾聲時，才有了那種感覺。」

對於規劃何時結婚問題，宋承憲說，「首要目標是組建幸福的家庭。雖然不知道這樣說是否合適，比起優秀的演員，我更想成為一名優秀的父親。」這一番話，引發外界聯想宋承憲是否想婚了?

南韓「朝鮮日報」今天指出，SBS「午夜的演藝出擊」中，公開了SBS新劇「師任堂：光的日記」的製作發佈會現場。這部先拍完後播出的古裝大戲，首播1、2集即開出收視紅盤，穩坐同時段收視冠軍。1060201

(中央社)