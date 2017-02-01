朱立倫年初五參拜 期許經濟能更好

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新北市長朱立倫今（1日）大年初五前往永和區保福宮參拜。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫在場發放10元紅包，百餘民眾到場排隊領取。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫在場發放10元紅包，百餘民眾到場排隊領取。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（1日）大年初五前往永和區保福宮、中和區廣濟宮、福和宮等廟宇參拜祈福，朱立倫在場發放10元紅包，百餘民眾到場排隊領取；針對新年願景，朱立倫期許，雞年能夠積極地開創新機，讓台灣的經濟能夠更好。

朱立倫指出，很高興機場捷運開通，三環三線還有5條在積極進行，過2天要去視察工地，希望每一條捷運開通都能夠帶給民眾交通便利，促進整個地方的發展。

除了交通建設外，地方有很多基礎建設，都在積極進行當中，希望未來新的一年，雞年能夠積極地開創新機，讓台灣的經濟能夠更好。

針對國民黨主席選舉，朱立倫指出，5位積極參選黨主席的都祝福他們，過年期間分別有見面或通電話，彼此交換了意見，希望每一位都能積極地爭取黨員的支持、認同。

朱立倫表示，台灣民眾希望國民黨能夠不斷地改革，也希望國民黨能夠深耕基層、貼近民意，黨內的團結很重要，所以希望大家都能夠以「改革」為目標，以貼近民意為目標，當然以團結為最大的目標。至於是否有支持特定候選人，他強調，都予以祝福。

各大廟宇普遍開出來的國運籤都不太好，朱立倫表示，看起來國運並不是很好，但是只要全民肯努力，大家團結為台灣拼經濟，相信一定會變更好。

(中時)