朱立倫年初五參拜 期許經濟能更好
新北市長朱立倫今（1日）大年初五前往永和區保福宮、中和區廣濟宮、福和宮等廟宇參拜祈福，朱立倫在場發放10元紅包，百餘民眾到場排隊領取；針對新年願景，朱立倫期許，雞年能夠積極地開創新機，讓台灣的經濟能夠更好。
朱立倫指出，很高興機場捷運開通，三環三線還有5條在積極進行，過2天要去視察工地，希望每一條捷運開通都能夠帶給民眾交通便利，促進整個地方的發展。
除了交通建設外，地方有很多基礎建設，都在積極進行當中，希望未來新的一年，雞年能夠積極地開創新機，讓台灣的經濟能夠更好。
針對國民黨主席選舉，朱立倫指出，5位積極參選黨主席的都祝福他們，過年期間分別有見面或通電話，彼此交換了意見，希望每一位都能積極地爭取黨員的支持、認同。
朱立倫表示，台灣民眾希望國民黨能夠不斷地改革，也希望國民黨能夠深耕基層、貼近民意，黨內的團結很重要，所以希望大家都能夠以「改革」為目標，以貼近民意為目標，當然以團結為最大的目標。至於是否有支持特定候選人，他強調，都予以祝福。
各大廟宇普遍開出來的國運籤都不太好，朱立倫表示，看起來國運並不是很好，但是只要全民肯努力，大家團結為台灣拼經濟，相信一定會變更好。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。