反擊限韓令？韓未發孔子學院教師簽證引關注
據韓聯社2月1日報導稱，據南韓幾所高校1日透露，韓法務部出入境管理事務所去年年末針對境內孔子學院的部分中國籍教師，未簽發和延長一年期E-2簽證，引各方關注。
2016年7月，南韓政府宣布部署薩德系統，使得中韓關係遭受影響。南韓媒體此前曾多次報導中國官方由於薩德要求赴韓旅遊減少或施行限韓令等。最近，南韓媒體又開始集中報導限韓令陰影籠罩南韓娛樂和文化藝術圈。
對此，中國外交部發言人耿爽此前在例行記者會上明確回復限韓令一事，官方從未聽說所謂的限韓令，但兩國之間的人文交流是需要民意基礎的，中國民眾對韓部署薩德表達不滿，有關方面應該注意到了這種情緒。
韓官方通訊社2月1日報導稱，首都圈某高校去年11月為已在該校孔子學院工作5年多的中國籍副院長申請E-2簽證延期一年，但法務部出入境管理事務所以雇傭關係及工資發放體系不符合E-2簽證簽發標準為由，將簽證有效期僅延長兩個月，迫使該院長上月回國。由於現有5名中國籍教師的簽證有效期即將屆滿，A大學最近還為5名新任教師申請E-2簽證，但都未辦妥。
報導稱，韓法務部對此解釋說，去年8～9月出入境管理事務所發現境內孔子學院聘用的中國籍教師與中方簽勞動合約，且由中方向他們發放工資，這不符合E-2簽證發放標準，因此依法辦事未延長或簽發部分簽證，除此之外別無他意。
與此同時，韓媒體繼續報導限韓令對韓娛樂圈及文化藝術界的影響。韓聯社1月28日報導稱，韓星的在華活動從去年10月開始亮起了紅燈，部分歌手在華活動被取消。而韓政府正在通過外交管道積極尋求解決之道。
遼寧社會科學院研究員呂超在接受採訪時表示，中韓關係受到嚴重影響，實際上未必需要什麼限韓令，而是中國民間對韓部署薩德的真實反應。
(旺報)
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