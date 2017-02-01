NBA》湖人願為老魚打造冠軍戒 但錢要自己出

前尼克隊教練費許遭小偷，丟失5枚冠軍戒。(美聯社資料照)

「老魚」費許的家中遭竊，價值30萬美元的5枚NBA冠軍戒全部不見，老魚對此心疼不已，消息傳出後湖人立即回應，願意授權給珠寶公司重新打造冠軍戒，但這筆費用必須由費許自行支付。

費許的5枚冠軍戒來自效力於湖人的時候，其中最著名的是與布萊恩、歐尼爾聯手完成2000-02年的3連霸，後2枚則是與布萊恩合作所得。

根據《TMZ》報導指出，湖人高層願意出面協調讓珠寶公司重新塑造這5枚失竊的冠軍戒指，但並不意味著球團會支付這筆費用，希望費許已經買好防盜保險了。

(中時電子報)