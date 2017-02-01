川普執政8天不支持率超支持率 破歷任總統紀錄

根據美國媒體《美國線上》的報導，蓋洛普民調機構的最新調查顯示，在執政8天後，川普的支持率下跌到42%，而不支持率上升到51%，也就是說，大多數的民眾現在對川普持負面態度。單看這一數字可能沒有什麼概念，但對比一下歷任美國總統的情況就比較清楚了。

雷根是在當選727天後出現不支持率超過支持率的情況，老布希1336天；柯林頓 573天；小布希1205天；歐巴馬936天。而川普只有8天，這足以說明，美國民眾對川普一系列政策所持的態度。

(旺報)