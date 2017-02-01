中國2030年將擁有10萬噸超級航母
在中國大陸的遼寧號航空母艦完成遠海訓練後，美國媒體不斷就中國未來海軍力量做出評估，分析認為中國在2030年將可能擁有10萬噸級的超級航母，成為繼美國之後第二個擁有超級航母的國家。
大陸遼寧艦最近展開了包括環繞台灣的訓練任務後，已返回基地，但美媒對於遼寧艦遠海訓練的政治與軍事目的仍持續高度關注。美聯社分析認為，儘管遼寧艦的定位是一艘「試驗和訓練平台」，但其遠海訓練足以顯示中國軍事力量已進一步成熟和壯大。更重要的是，遼寧艦編隊的使用經驗為中國未來完全依靠國產技術發展更新型的航母打下了堅實基礎。
美國《大眾科學》（Popular Science）雜誌網站更是非常詳細地對中國2030年擁有航母的性能做出了預測說，遼寧艦屬於 001 型航母，正在大連建造的則是 001A 型航母；而到了2030年，中國的航母將發展到003型。
報導認為，003型航母將使用核動力，排水量高達9萬-10萬噸，跨入所謂「超級航母」的行列——目前，全世界擁有超級航母的只有美國。
陸媒引述大陸軍事專家王強的分析說，近年中國在航空母艦上投入資源極大，進步速度亦受矚目。目前首艘001型國產航空母艦即將下水，可見其航母建造已經通過了技術瓶頸。遼寧艦可以西出太平洋，證明了航母操作與使用上已克服技術障礙。
王強說，10萬噸級的航母對於中國這種大國並不大，中國海域遼闊，必須擁有足夠的國防實力。何況許多周邊的船隻建造技術也已經成熟，十萬噸艦艇服役只是個時間問題。
(中時電子報)
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