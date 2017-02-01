呼應川普 報告稱陸害美流失百萬工作

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根據今天公布的最新報告，美國對中國大陸嚴重的貿易赤字，導致美國在2001年至2015年年間流失340萬個工作機會，與白宮貿易方針突然改弦易轍的方向相符。

法新社報導，根據經濟政策研究所（EPI）的這份報告，美國對中國大陸的進口依賴度增加與貿易作法不公，同樣也挖空美國製造業，貿易落差減少的工作機會中，將近3/4屬於製造業。

這個無黨派智庫的報告，與美國總統川普揚言逆轉當前主流貿易政策不謀而合，他認為這些正是美國出口產業工作機會流失的原因，最主要影響的國家就是中國大陸與墨西哥。

川普最高經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）向來指控大陸採取的貿易政策直接侵蝕美國經濟。

協助推出這份報告的聯合鋼鐵工會主席傑拉德（Leo Gerard）告訴記者，反對貿易自由化的川普是共和黨籍，在美國工業地區獲得傳統親民主黨的選民支持。

他說：「之所以出現這樣的轉變，是他們感受到這種貿易模式帶來的經濟焦慮，無論是墨西哥、中國大陸、南韓或其他國家，都導致飯碗不保，工資遭壓低。」

但他補充說：「當然影響最大的還是中國大陸。」

根據報告，2001年到2015年，美國對中國大陸的貿易赤字是原本的4倍以上，達4832億美元。（譯者：中央社許湘欣）1060201

(中央社)