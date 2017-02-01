呼應川普 報告稱陸害美流失百萬工作
根據今天公布的最新報告，美國對中國大陸嚴重的貿易赤字，導致美國在2001年至2015年年間流失340萬個工作機會，與白宮貿易方針突然改弦易轍的方向相符。
法新社報導，根據經濟政策研究所（EPI）的這份報告，美國對中國大陸的進口依賴度增加與貿易作法不公，同樣也挖空美國製造業，貿易落差減少的工作機會中，將近3/4屬於製造業。
這個無黨派智庫的報告，與美國總統川普揚言逆轉當前主流貿易政策不謀而合，他認為這些正是美國出口產業工作機會流失的原因，最主要影響的國家就是中國大陸與墨西哥。
川普最高經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）向來指控大陸採取的貿易政策直接侵蝕美國經濟。
協助推出這份報告的聯合鋼鐵工會主席傑拉德（Leo Gerard）告訴記者，反對貿易自由化的川普是共和黨籍，在美國工業地區獲得傳統親民主黨的選民支持。
他說：「之所以出現這樣的轉變，是他們感受到這種貿易模式帶來的經濟焦慮，無論是墨西哥、中國大陸、南韓或其他國家，都導致飯碗不保，工資遭壓低。」
但他補充說：「當然影響最大的還是中國大陸。」
根據報告，2001年到2015年，美國對中國大陸的貿易赤字是原本的4倍以上，達4832億美元。（譯者：中央社許湘欣）1060201
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。