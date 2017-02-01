巴西前國腳帕托1800萬歐元轉會加盟中超
台北時間2月1日凌晨，目前在西甲排名第6位的比利亞雷亞爾俱樂部正式宣布為其效力的巴西籍前鋒帕托轉會中超新軍天津權健，轉會費為1800萬歐元（約合新台幣6.1362億元）。
《中國青年報》報導，去年比利亞雷亞爾俱樂部從科林蒂安收購帕托的轉會費只有300萬歐元，短短一個賽季這位巴西前國腳就為比利亞雷亞爾帶來了超過1000萬歐元的利潤。
帕托今年29歲，2007年嶄露頭角，從巴西國內以2200萬歐元身價轉會至意大利豪門AC米蘭，直至2013賽季才從AC米蘭轉回科林蒂安（轉會費為1500萬歐元）。科林蒂安先後將帕托租借至聖保羅隊和切爾西隊，2016年帕托正式加盟比利亞雷亞爾隊。
在過去幾年當中，這位天才前鋒飽受傷病困擾，他的職業巔峰期只是局限在2007年至2010賽季，此後他沒有全勤打滿任何賽季，並且因傷逐漸失去主力位置。
因此帕托加盟天津權健，也經過多次嚴格體檢。天津權健前身為天津松江，2015年更名，2016年獲得中甲冠軍升級成功，目前球隊主教練為義大利人卡納瓦羅，這支中超新軍表示希望新賽季在中超站穩腳跟，隨後向第一集團發起衝擊。
目前天津權健正在義大利冬訓，帕托2天前由西班牙前往義大利與球隊會合並參加合練，而天津權健大多數本土球員對於昔日的「巴西金童」成為隊友還感到不太適應。
(旺報)
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