NBA》評詹皇口水戰 前尼克老將：巴克利是被寵壞的孩子

「惡漢」巴克利一向語不驚人死不休。(美聯社資料照)

「小皇帝」詹姆斯和TNT球評「惡漢」巴克利，口水戰越演越烈，如今連尼克前老將、防守鐵血大前鋒歐克利(Charles Oakley)也加入戰局，歐克利說：「他(指巴克利)是一個被寵壞的孩子。」

歐克利在推特PO文，「我愛詹姆斯說，巴克利需要在工作中停止喝酒。TNT，我可以停下來喝一杯嗎？」歐克利還說：「巴克利只是在錯誤的時間，說得太多了。」

在1996年例行賽，歐克利曾和巴克利狠狠鬥毆過。歐克利曾為尼克效力10個賽季，是名人堂中鋒尤英(Patrick Ewing)的左右手，籃板球極為出色，和「大班」華勒斯(Ben Wallace)同屬藍領硬漢。

(中時電子報)