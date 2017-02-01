巴西石油貪瀆案 抽籤決定最高法院報告人
巴西媒體今天報導，聯邦最高法院院長、首席大法官露西亞，應在法院2組成員中抽籤決定誰將成為承審巴西石油公司貪瀆案的新報告人。
聯邦最高法院承審巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案的報告人員為札瓦斯基（Teori Zavascki），但19日他在里約熱內盧南海岸巴拉奇（Paraty）飛機墜海意外中喪生。
最高法院的11名大法官分為2組，每組5名大法官，法院院長暨首席大法官依傳統不參與任何1組。
札瓦斯基生前所屬2組成員還包括孟德斯（Gilmar Mendes）、托佛利（Dias Toffoli）、李萬度斯基（Ricardo Lewandowski）和麥洛（Celso de Mello）。
巴西石油公司貪瀆案是巴西史上最大宗官商勾結貪腐醜聞，Odebrecht的有賞告密內容涉及巴西數百名政治人物的名字（包括總統和前總統），因牽連甚廣，又被稱為「世界末日告密」。
此案報告人將裁定那些享有司法特權的政治人物將淪為被告，以及是否公開主要涉案企業Odebrecht建設公司77名行政人員轉為汙點證人的有賞告密內容。
是否公開告密內容這一點，正是巴西政府和國會最擔心的地方，因為許多政治人物將被牽扯進去，成為調查對象。
昨天露西亞（Carmen Lucia）批准建設公司77名行政人員，包括前總裁馬塞羅（Marcelo Odebrecht）的有賞告密協定，但維持司法保密。所有告密文件將移送共和國總檢察院分析、決定是否提出檢舉。
札瓦斯基墜機身亡後，巴西各界除了對巴西石油公司貪瀆案的未來產生質疑外，也開始流傳種種「陰謀論」。
露西亞以「急件」為由，未等法院休會結束即批准Odebrecht的有賞告密協定，雖因此表明法院的公正立場，獲得社會大眾的支持與讚揚，卻在同僚之間引起不同回響。
孟德斯即表示，巴西石油公司貪瀆案算不上緊急案件，「不過是有關被告或受調查者被羈押的案件。」1060201
(中央社)
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