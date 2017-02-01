巴西失業人口達1230萬人

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巴西地理統計局指出，2016年最後1季巴西失業率12%，較2015年同期成長3.1%，失業人口達1230萬人，創2012年以來新高。

巴西地統局（IBGE）數據顯示，2016年底巴西失業人口較第3季和2015年第3季分別成長2.7%和36%。

2016年底巴西就業人口達9030萬人，較前1季和2015年第4季分別成長0.5%和2.1%。

2016年底約3400萬人在私人企業就職者，有正式工作登記，人數和第3季持平，但較2015年底衰退近4%，約減少140萬人。

去年底巴西失業率雖提高，但勞工平均收入仍維持1年前的水準，巴西幣2043元。1060201

(中央社)