隋棠順利產下女兒Lucy 臉書PO照報喜訊

名模隋棠今報喜產下第二胎「Lucy」。（圖／本報系資料照片）

藝人隋棠2015年閃嫁賴佩霞繼子Tony後，先是在當年八月生下兒子Max，去年懷上的第二胎女娃Lucy，也在近日來到這世上報到，她稍早在臉書上貼出寶貝女兒照片，寫道「Lucy來跟各位哥哥姐姐叔叔阿姨拜晚年了」，跟外界分享二度當母親的喜悅。

隋棠臉書全文。（圖／取材自隋棠臉書）

據悉隋棠此次生產非常順利，不到一個小時就產下女兒，女兒圓臉尖鼻的可愛模樣，連老公Tony都笑稱兄妹根本是同個模子印出來的，兒子Max知道正式升格當哥哥後，心情也格外興奮，而隋棠在生下女兒Lucy後，也湊得個「好」字，正式晉升為一家四口。

(中時電子報)