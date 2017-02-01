2017台灣燈會主燈 不是土雞是鳳凰
2017台灣燈會倒數計時10天登場，正緊鑼密鼓組裝中，好奇搶先看的閒人很多。近日網路瘋傳土雞花燈是主燈，縣府澄清那是土雞廠商的作品，主燈是高23公尺的鳳凰，已經矗立起來。
2017台灣燈會虎尾主燈區位於高鐵站附近，但周邊無明顯交通標示，尚嗅不出燈會氣息，縣府燈辦主任、新聞處長張凱傑表示，這是為避免裝設期間人潮湧入，刻意低調的結果。
縣府表示，燈區周邊路口都封閉趕工架設花燈中，民眾仍能徒步進入，大年初四人潮最多，估計1000人圍觀施工中的燈區。
張凱傑表示，廠商不太敢提早進入組合，今天已進駐六成，最遲5日、6日會全部裝設好，總計約3000個，明天起會逐步公開亮相。
雲林民眾的臉書、Line群組這幾天盛傳搶先曝光的花燈，但把土雞業者凱馨公司委託藝術家蔡爾平製作的「土雞王」作品誤傳為主燈。
張凱傑指出，主燈是高23公尺、顯眼的「鳳凰來儀」，由中華電信公司獨家贊助；主燈附近的土雞花燈，基座高10公尺、雞身1.2公尺，大小差很多。
(中時)
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