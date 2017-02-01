大谷翔平不投經典賽 感覺非常遺憾

日本媒體報導，日本職業棒球北海道火腿鬥士隊總教練栗山英樹證實，大谷翔平受到傷勢影響，不會在3月的世界棒球經典賽投球；而大谷翔平也對此表示非常遺憾。

栗山英樹帶隊在美國亞利桑那春訓，對日本媒體表示，非常遺憾，大谷翔平去年在總冠軍賽受傷的右腳踝，還沒有康復，目前還不能全力投球，甚至有可能趕不上開幕。

大谷翔平稍後也對媒體表示，覺得非常遺憾，原本已經做好準備，但沒有把握在3月7日能把狀況調整到百分之百。

22歲的大谷翔平是日本隊超級巨星，擁有160公里球速、能投能打的「二刀流」身手，去年繳出10勝、22轟的成績，助火腿隊拿下「日本一」總冠軍。

美國媒體也報導了這個消息，大谷翔平確定不會在經典賽投球，至於打擊還要視狀況而定，也有可能就此退出日本隊。1060201

(中央社)