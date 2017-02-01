年節收假症候群 不敢量體重荷苞快花光

今天是農曆大年初五，年假來到尾聲，「胖了不少吧、錢都花光了吧？」這兩個問題讓許多民眾聞之色變；更殘酷的事還在後面，因為今年農曆潤6月，雞年整整有384天，也就是說，要上超多班。

廣西日報今天以幽默口吻表示，「已經大年初五，你的春節假期餘額就要用完啦！」文章並指出一連串「雞年殘酷真相」，今年不僅潤6月多出19天，此外「紅色炸彈」將一波波襲來，相當傷荷包。

文章解釋，由於今年是「雙春年」，雙是大數，逢雙見喜，而春是萬物復甦、繁衍生息的季節，兩件事加起來，成了喜上加喜，寓意美滿。估計今年是娶妻生子的大好年份，目測一大波紅色喜帖已在路上。

文章提醒，今年得好好賺錢，且還必須在2018年農曆春節來臨前準備好充足的錢，因為2018年的情人節、除夕、春節三大「燒錢日」竟然一連三天都排在一起。如何分配時間給家人及情人也得花點腦筋。

然而，今年對某些人來說，將會大豐收，由於農曆潤6月，農曆6月生的民眾可以過兩個生日、收兩份生日禮物、吃兩次生日蛋糕、開兩次生日派對；反之，準備送禮的人，錢包準備好了嗎？1060201

(中央社)