高士部落神社惹議 蔡正元提4問題回應

蔡正元在個人臉書上，批評屏東牡丹高士部落重建本神社一事，認為神社是民進黨政府重建、侮辱原住民。(圖/蔡正元臉書)

國民黨政策會執行長蔡正元1月29日在個人臉書上，批評屏東牡丹高士部落重建本神社一事，認為神社是民進黨政府重建、侮辱原住民；當地村民聞訊反批「神社是馬政府時代就安座，怎會扯到民進黨」，要求「公開道歉」。對此，蔡正元提4問題回應指，設立神社，難道不需民進黨的地方政府核准嗎？

蔡正元在個人臉書表示，有關屏東重建日本神社牽涉四個問題：首先，論法，民進黨核准重建日本神社，都不考慮綠營口中唸唸有詞的轉型正義或歷史正義？

再者，論情，要跟日本人和解並非不可，爭取日本人來觀光也對，但在日本人侵略屠殺地點重建日本神社表示和解，合情嗎？這跟在二二八發生地重建陳儀官邸，表示和解有多大的意義？

第三，論理，先人被日本人屠殺，或被日本人誘騙去侵略屠殺他人而戰死，縱使要紀念可用傳統公廨或基督教儀節，用日本神社合理嗎？

第四，論事實，連右派的司馬遼太郎都認爲「牡丹社事件」是「官辦的和寇」，說白話就是「官兵當倭寇」。再說牡丹社事件是高士佛社惹起的，跑來協助的牡丹社卻死傷最慘，這種和解方式對得起英勇犧牲戰死的牡丹社酋長阿祿古嗎？

(中時電子報)