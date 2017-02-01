產業拼轉型 紅藜麥附加價值翻倍

新的一年開春旅遊，許多人都會走訪屏東或台東，只為一睹紅藜麥的豔麗花穗在綠田間閃耀，賞心悅目又有喜氣。而人氣超高的紅藜麥，近來在工研院的協助下，搖身一變成為屏東原鄉的代表商品，不僅產量倍增，附加價值也翻了好幾倍。

有「穀類紅寶石」之稱的紅藜是原住民使用百年以上的傳統作物，不僅營養價值及抗氧化力相當高，隨著追求養生的飲食潮流，近年更成了國際間熱門養生食物。

計畫主持人工研院產業服務中心副組長李士畦指出，為了發展原鄉特色產業，工研院在原民會支持下在屏東縣原鄉導入「農業六級化」計劃。一開始為了取得當地原住民的信任，團隊設下必須在三個月內看到產量增加的目標，從建置作物栽植管理系統，到把廢棄稻殼加入土壤的「生物炭技術」，以調節土壤酸鹼度到達適合紅藜的生長環境。果然，不到一年每分地產量就增加二至三倍。

不只產量翻倍，紅藜品質也明顯變好，葉寬、株高與穗長都增加，空包彈明顯減少，讓這項不施任何化學藥劑的生態農法，成本比慣行農法低，收益卻明顯增加，讓農民有了不少信心。現在工研院也逐步推廣，自屏北的三地門、霧台、瑪家鄉，到屏南的獅子鄉，都可見紅藜的蹤跡，現有種植面積約三十公頃，占全台紅藜種植區域逾30％。

「不打團體戰絕對贏不了，對原住民最直接的幫助就是增加紅藜產量，再幫他們組織起來，以協會為主體成為唯一供應商，搶回價格主導權。」李士畦說。

因此，在屏東縣政府支持下去年10月協助成立「屏東原住民特色農業推動協會」後，已有三分之二農民加入協會。之後的運作將由協會主導，工研院從旁技術輔導，並將種植步驟化，製成SOP手冊，以利培訓種子人員，帶動屏東紅藜產業發展。

此外，協會未來將規劃成立合作社或公司行銷，甚至發展電子商務，朝國際化發展，並將推動紅藜生態科技莊園，結合屏東生態旅遊，提升觀光產值，進而創造更多就業機會，如同紅藜成熟時閃耀著絢爛色彩，原鄉紅藜產業正迎接著美麗的蛻變。

(工商)