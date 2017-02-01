不想上班！年假這樣過 白癡公主都說中

白癡公主改編F.I.R.飛兒樂團的《我要飛》，歌詞訴出許多人的過年情境。（圖／取材自YouTube）

隨著春節假期邁入尾聲，許多民眾都即將重返工作崗位，雖然今年春節年假只有6天，不過大家都把握假期出遊，逍遙6天實在讓人直呼「不想上班！」而適逢春節，網路紅人「白癡公主」與「超哥」應景改編F.I.R.飛兒樂團的《我要飛》，歌詞描述過年情境，白癡公主都說中！

白癡公主改歌風格無厘頭。（圖／取材自白癡公主臉書）

白癡公主與超哥以改編《仙履奇緣》、《白雪公主》等童話打開知名度，日前改編天團五月天的《派對動物》，kuso歌詞鼓勵小胸女，適逢春節改編F.I.R.飛兒樂團的《我要飛》，歌詞「可樂洋芋片 無與倫比的美味 我耍廢 有空就睡 喔爸韓劇糜爛的追 鹽酥雞滷味 過年就要耍廢」，許多網友驚呼「在說我」。

改編歌曲除了描述過年大吃大喝外，歌詞也訴出年假短短6天的心聲「我要用力廢 年假才幾天 吃飽就要睡 每天都素顏 才不怕變肥 爽也沒幾天 電話不想接 美女先Ｑㄎㄟ」，白癡公主kuso改編，引發熱烈討論。

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