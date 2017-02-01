年金改革初步試算器 銓敘部公布上網

年金改革引發軍公教走上街頭。(圖/本報系資料照片 黃世麒攝)

為因應「2017年金改革方案」，銓敘部依據國家年金改革委員會公布之初步方案，設計「公務人員年金改革試算器」，已經公佈在銓敘部網站以供各界參考，民眾可以自行試算，銓敘部表示，試算服務目前僅以「改革方案實施前已退休生效」且「支領月退休金」人員適用，兼領月退休金人員及支領一次退休金人員並不適用。

銓敘部指出，為利擇領月退休金者，包含已經退休及尚未退，瞭解年金改革草案的影響情形，已依據相關試算條件，製作已退人員各關鍵職等人員的退休金影響試算情形。例如，調降替代率上限部分， 由方案實施第 1 年起，任職 35 年者，由 75%逐年降 1%至 60%止；任職 30 年者，由67.5%逐年降 1%至 52.5%止；任職 25 年者，由 60%逐年降 1%至 45%止；任職 15 年者，由 45%逐年降 1%至 30%止。 任職年資 35 年至 15 年間，每 1 年替代率相差 1.5%。

此外，調降優惠存款利率部分，由方案實施第 1 年起，調降至 9%、第 3 年調降至 6%、第 5 年調降至 3%、第 7 年調降至 0。

銓敘部表示，調降替代率上限及優惠存款利率 2 項方案合併執行後，不得低於所設定之最低保障金額。至於已退人員，不採行平均俸額方案。

銓敘依據試算為例指出，分母本俸 2 倍試算，任職 35 年公務員去年7月退休，委任5職等，年功俸10級 520俸點的主管，改革前月退休所得(月退+18%)俸額5萬8847元，改革後月退所得，替代率以本俸 2 倍為分母計算 ， 第1 年所得替代率75%，優存利率降至9% ，扣減後所得為5萬1645元，到了第16 年，所得替代率 60%，優存利率降到0%時，終身領取的月退金為4萬1316元。

銓敘部表示，年金改革調降退休所得和優惠存款利率所節省經費，扣除屬地方自籌款後的餘額，將全部挹注退撫基金。此試算服務係依據初步方案所設計，並非立法通過版本，試算結果僅係服務性質並供參考，實際仍應以主管機關依最後確定方案審定結果為準。

(中時)