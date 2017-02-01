川普提戈蘇奇任大法官 最高法院傾保守

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美國總統川普今天提名聯邦上訴法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）出任最高法院大法官，將使美國最高法院再度回到保守派居多數的狀態。

「大西洋月刊」（The Atlantic）報導，川普提名戈蘇奇填補美國最高法院懸缺11個月的大法官空缺，實現他的競選承諾，任命堅定保守派法官替補去年過世的史卡利亞（Antonin Scalia）。

川普在白宮說：「戈蘇奇法官具備卓越的法律素養、傑出的心智，優秀的紀律，並獲兩黨支持；參議院通過他的任命後，他很快就能勝任」。

戈蘇奇獲共和黨籍總統小布希（George W. Bush）任命，自2006年起在丹佛擔任第十巡迴上訴法院法官。

法新社報導，49歲的戈蘇奇以嚴格詮釋美國憲法著稱，也是超過25年來最年輕的最高法院大法官提名人。出身科羅拉多的戈蘇奇擁有哥倫比亞大學與哈佛法學院等學位。

與史卡利亞一樣，戈蘇奇擁護原旨主義（originalism），此一原則要求法官詮釋美國憲法應回歸到憲法創立之初的內容，不經現代角度過濾。

路透社報導，川普提名戈蘇奇出任終身職大法官，將美國最高法院回復到保守派多數的狀態，處理像墮胎、槍枝控管、死刑、宗教權益等意見分歧議題。

最高法院重回保守派多數後，很可能會傾向支持死刑、擁槍權，但反對限制競選財務。新任大法官還將在墮胎、宗教權益、總統權力、跨性別權益、投票權與其他聯邦法規扮演關鍵角色。

戈蘇奇的任命案需在參議院100名成員中獲得60票認可，意味著他亦需獲得若干民主黨參議員支持才能過關。（譯者：中央社陳亦偉）1060201

(中央社)