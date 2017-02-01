隋棠生了 臉書貼女兒照片拜晚年

我要評比

演藝圈近期喜事不斷，繼藝人陳妍希、林心如產下寶寶後，隋棠今天在社群網站臉書（facebook）對外宣布第二胎女兒Lucy出生了，還貼出女兒照片向大家拜晚年。

隋棠與老公Tony前年8月產下兒子Max，去年9月證實已懷第二胎，是女寶寶，取名Lucy。

隋棠在臉書報喜，貼出Lucy照片向大家拜晚年表示，「Lucy來跟各位哥哥姐姐叔叔阿姨拜晚年了，祝大家新的一年吉祥如意大發利市，雞吉努力好運一整年。」

貼文一出，粉絲紛紛底下留言恭喜隋棠，並直呼Lucy跟Max長得超像，未來一定是小美女。1060201

(中央社)