年假最後一天車潮湧現 部分省道車多
春節連續假期最後一天收假及旅遊車潮陸續湧現，主要出現在觀光地區及北上重要幹道，公路總局請用路人小心駕駛。其中蘇花公路自一早便有車多情況，再加上部分路段下雨路面濕滑，請民眾保持耐心，依序行駛。
預估下午將有更多車流量湧現，公路總局建議多利用大眾運輸工具，避開車潮；若要自行開車的用路人，則建議提早出發或多參考公路總局省道即時路況資訊系統、CMS、警廣資訊來規劃行程。
適逢春節連假，為疏運民眾外出乘車需求，公路總局協調客運業者視人潮機動增班；自1月26日起至昨（31）日24時止，西部國道客運共計行駛6萬多班次，疏運129萬人次；國道5號客運路線亦行駛1萬餘班次，疏運18萬人，各客運站目前秩序良好，除行經國道5號之客運行駛時間稍長外，西部長途路線均與平常接近。
(中時)
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