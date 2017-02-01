婦燒湯家中竄濃煙 員警爬窗示警救人

黃姓婦人燒乾湯，家中不滿濃煙。（楊明峰翻攝）

羅浮所所長趙定樺拍窗示警叫醒住戶後，進入關閉瓦斯爐火。（楊明峰翻攝）

桃園市復興區黃姓婦人年初四（上月31日）晚間在自宅燉煮黑豆湯，期間在2樓房間小睡片刻，不料黑豆湯被燒乾後竄出大量濃煙，鄰居見狀誤以為失火報案，桃園市大溪警分局羅浮所所長趙定樺獲報趕到，向鄰居探聽後得知黃婦仍在家中，急中生智從後方菜園攀爬到民宅1、2樓間，持木棍拍打房間窗戶示警。

黃婦驚喜後見到家中濃煙密布，嚇得奪門而出，趙定樺順勢進入屋內關閉瓦斯爐火，免除一場可能會發生的火警。黃婦及其陸續趕到的家人，對警方機智處置讚譽有佳，頻頻感謝警方的勇於犯難與協助。

(中時)