台北，比北京先進還是落後?作者鉅細靡遺論述。(示意圖/達志影像 shutterstock)

和上海北京等大陸一線城市比，台北的市容算不上漂亮，甚至於有點兒土，但是台北很有人情味(圖/取自微信《政商大論壇》)

台北的市容美醜與否，日前曾有一陣口誅筆伐，正反意見都有，如果再加上兩岸之間城市評比，那就更難論斷。微信公眾號《政商大論壇》裡，有一篇「臺北 比北京先進還是落後？」的文章，提到「和上海北京等大陸一線城市比，台北的市容算不上漂亮，甚至於有點兒土，但是台北很有人情味兒」，作者舉出數張照片作為佐證，要說出「台北讓人好舒服」的微妙感覺。

《政商大論壇》「臺北 比北京先進還是落後？」全文如下：

NO.1

有人說從北京飛到台北之後的感受，彷彿是從發達地區來到了落後地區，我起初也有類似的感受－的確，如果只看高樓大廈的多寡，馬路的寬闊與否，街道兩側房屋的高檔與否，甚至地鐵線路的多少及長短等等似乎也不難得出這樣的結論。

記得去台北之前，在北京我的咖啡館裡遇到一個來自台灣的客人，出於禮貌我誇獎台北一定非常漂亮，沒想到這位台灣顧客幽默地回答：和上海北京等大陸一線城市比，台北的市容算不上漂亮，甚至於有點兒土，但是台北很有人情味兒。

我不知道她的回答是謙虛還是客氣，所以根本沒往心裡去。

如果台北少了101大廈撐門面的話，對陸客來說，市容甚至於還比不上南寧昆明之類的西部省會城市。(圖/取自微信《政商大論壇》)

直到我真正走進台北的街道，並在縱橫交錯的台北街巷之中穿行了幾天之後才明白，如果僅僅從外觀上評判的話，台北確實遠比不上北京上海更豪華更大氣更現代化，我敢說如果台北少了101大廈撐門面的話，甚至於還比不上南寧昆明之類的西部省會城市。

NO.2

但是，但是的但是－以上的類比僅僅是外貌上的對比，並不能完全說明實質，否則亞洲四小龍的稱號豈不是白送了？

實際上在台北生活了幾天之後－注意：不是遊覽了幾天，而是像當地人那樣生活了幾天之後，我才深深地體會到台北先進的一面。

正如我們對所謂「現代化」的定義那樣，一個國家或者地區的現代化絕不能離開人而空談，換句話說就是，「人」的現代化是一個國家和地區現代化的重要內容，那麼「人的現代化」在日常生活中怎麼體現呢？其實，到台北走一走，稍加留意便很容易發現我們自身存在的差距。

一碗小攤兒上肥腸麵，也可以看到兩岸間的文化差異。(圖/取自微信《政商大論壇》)

NO.3

就譬如說我在台北街頭的小攤兒上吃的這碗肥腸麵吧，價格10元人民幣，肥腸加工的極其乾淨，湯汁的味道也相當鮮美－這至少說明，即便是小攤販也相當注重衛生吧，這不恰恰說明人的現代化嗎？當然還有一個照片上看不到的東西：熱情而溫暖的服務－對話的時候攤主始終面帶笑容，那感覺就像是接待一位老朋友一般，客觀地講，這樣的感覺在北京的小攤兒上還是比較鮮見的吧。

台北隨處可見的代客洗車店。(圖/取自微信《政商大論壇》)

即便是沒有消費，譬如說我在這家洗車店前，僅僅是好奇地駐足觀看一下洗車的價格（和北京一樣），但店員同樣微笑著點頭致意，在那一刻你會深刻地體會到什麼叫善良和善意⋯⋯

服務上的熱情，尤其在台北著名的夜市上，更是體現得淋漓盡致。不管消費與否，哪怕只是詢問一下價格，都會得到攤主的熱情接待；哪怕花了一塊錢攤主或者店員都會熱情地說一聲：謝謝您！

一張簡單的徵人海報，也可以說明台灣人重服務的內涵。(圖/取自微信《政商大論壇》)

NO.4

台北人的服務如此周至，難道是因為他們的高工資不成？經過觀察及詢問之後否定了這個答案。要知道和北京上海等內地一線城市比，台北人的收入並不高。在台’北，一個大學生的起薪也就是四千元人民幣的樣子，根據台北官方的統計，當地超過一半的人月工資在5500元人民幣以下，大體上來講台北人的收入水準與北京人上海人的收入水準基本上在同一個水平線上，所以他們的熱情服務和真誠燦爛的微笑並非較高的收入所導致的吧。

來者是客，不買也來捧個人場！攤販夜市也講服務。(圖/取自微信《政商大論壇》)

反觀台北街頭的小攤販，他們的收入更不可能比北京上海的高，畢竟北京上海龐大的流動人口會帶來更多的生意和利潤吧。還有夜市上的服裝攤位，所賣的服飾在價格上也幾乎與北京無異，店員的收入甚至未必趕得上北京上海，但這裡的服務卻讓人非常舒服。

笑臉迎人的攤商，也是台北的一抹好風景。(圖/取自微信《政商大論壇》)

NO.5

這是一個賣生肉的大姐，我問她這裡的牛羊肉多少錢一斤？起初大姐不願意回答我，只是一個勁地說沒得比的。我告訴她實在不明白為何沒得比，後來經過解釋才明白，她的意思是臺北的牛羊肉價格雖然比北京貴，但台北人的收入要遠高於北京吧。實際上她真的想錯了，就以她透露給我的收入來說吧，每個月淨掙六千人民幣，這個收入和北京小攤上賣肉的比實在有些少，但有一點卻是北京賣肉的小販無法比的，那恰恰是台北這位賣肉大姐親切的話語和燦爛的微笑，而我們還沒有對比肉質本身的差別啊！

台北超市的水果區排放整齊，價錢一目了然。(圖/取自微信《政商大論壇》)

一時之間我已經無從判斷北京與台北哪裡比哪裡更先進亦或是落後了，不過一番比較之後我卻發現，台北與北京，無論老百姓的工資收入還是商店餐館裡的花銷、乃至於兩地的房價，幾乎全都一樣，即使是搭計程車也幾乎和北京一個價！這一點實在出乎我的意料⋯⋯（上圖中水果的價格為每個的價格，100元台幣約等於20元人民幣）

NO.6

穿梭在台北的大街小巷之中，我還有一個新的發現，那就是秩序－台北是一個非常有秩序的城市！

人們在買東西的時候會自覺排隊，乘坐巴士或者捷運的時候自覺排隊，進出電梯的時候也自覺排隊。街頭的機動車－不管是四個輪子還是三個輪子的兩個輪子的也都自覺前行絕不插隊。

穿梭在台北的大街小巷，作者發現，台北是一個非常有秩序的城市！(圖/取自微信《政商大論壇》)

NO.7

就連自行車在等候紅綠燈的時候也能自覺停在方形的交通標誌線裡。

路邊的摩托車也都整整齊齊地停在白線之內－良好的交通秩序是優良的社會風氣最直接的反映和體現，從大街上馬路邊的這些細節中，你不難體會到台北哪裡更為先進了吧？

此圖為臺北街頭的一家面積只有幾平米的小餐館。(圖/取自微信《政商大論壇》)

台北101大樓是代表性地標。(圖/取自微信《政商大論壇》)

NO.8

台北的名片－101大厦

台北的咖啡館－濃濃的人情味和小資情調。(圖/取自微信《政商大論壇》)

台北的按摩店也到處都是，價格也與北京類似。(圖/取自微信《政商大論壇》)

台北一角。(圖/取自微信《政商大論壇》)

台北的街頭－巧無聲息……

註明：以上只是城市對比。如果從環境與社會政治角度對比，就是另一番景象了。

(中時電子報)