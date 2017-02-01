養出特等神豬 飼主劉進生：感謝祖師公關聖帝君庇祐

今年三峽祖師廟神豬賽特等獎神豬飼主劉進生與神豬合影。（陳俊雄攝）

民眾爭相拍攝今年的三峽祖師廟特等獎神豬。（陳俊雄攝）

一年一度的三峽清水祖師廟神豬賽，今年由第一股的劉姓輪值，住在三峽的劉進生以一頭重1407台斤的神豬獲得特等獎。

劉進生說，他是祖師公的虔誠信徒，每月初一、十五都會到祖師廟參拜，原本他只是想單純想要飼養大豬公酬神，感謝祖師公、關聖帝君的庇祐，沒想到竟能夠獲得特等獎，讓他也感到相當意外。

(中時)