南韓亞冬運代表團 拒入住日APA酒店

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南韓大韓體育會今天表示，已兩度向札幌亞冬運組委會發送公文，要求更換南韓國家代表團選手預定下榻的APA酒店，目前正等待日方回覆。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，即將在今年2月中於日本札幌舉辦的亞洲冬季運動會，APA酒店正好被選定為選手村。

不過，APA酒店內擺放著右翼書籍，內容包括否認南京大屠殺、否認強徵並貶低日軍慰安婦的內容，引發南韓與中國等國不滿。

南韓方面已於上月下旬發函要求札幌亞冬運組委會更換選手下榻酒店，並得到正面答覆。

大韓體育會解釋，採取例外措施目的在確保運動員能夠專心準備比賽。

據了解，日方也正在為中國代表團另覓飯店入住。1060201

(中央社)