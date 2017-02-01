川普築牆要他們付錢 墨人氣出愛國情操
美國總統川普揚言要墨西哥支付邊界築牆費掀起外交波瀾，卻意外喚醒墨人愛國情操。他們把推特大頭照換成國旗，還不忘大聲疾呼，請同胞群起抵制星巴克、可口可樂等美產品。
推特、臉書、Instagram上，「＃我們都是墨西哥」（#WeAreAllMexico）這個主題標籤隨處可見，用「墨西哥萬歲！」吶喊灌爆反川普推文的同時，墨西哥人還不忘自吹自擂住在「世上最棒的國家」。
墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）的發言人、外交部長、財政部長和政府各部門都把推特大頭照換成了墨西哥綠白紅三色國旗，許多主題標籤慫恿墨西哥人遠離美國商品，像是「掰了美國鬼子產品」（#AdiosProductosGringos）、「掰了星巴克」（#AdiosStarbucks）、「掰了麥當勞」（#AdiosMcDonalds）、「掰了可口可樂」（#AdiosCocaCola）。
全球第4大富豪、墨西哥電信業鉅子史林（Carlos Slim）甚至少見地召開記者會，透露他「超開心」看到民族情操大噴發，也不忘對潘尼亞尼托表達支持，即使潘尼亞尼托的經濟改革讓這位億萬富翁的電信王國勢力大減。
史林表示，「這是我有生以來看過最讓人驚訝的民族團結展現」，並敦促墨西哥人支持潘尼亞尼托和美國政府談判。
潘尼亞尼托則是在昨天深夜透過影音訊息大肆吹捧「全國團結」，還說全國團結「必是我國國內外策略與行動的基石」。
他自豪地說：「我從沒像今天一樣，這麼驕傲自己身為墨西哥人。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060201
(中央社)
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