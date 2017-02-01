復古風辣穿旗袍 許瑋甯跪地拜年正翻

許瑋甯過年期間特地穿上旗袍，網友直誇超正。（圖／取材自許瑋甯 Instagram）

女星許瑋甯在春節期間和家人一起過節，為了雞年主題：復古風，許瑋甯特地穿上貼身旗袍、盤起長髮，黑底白色花樣旗袍更突顯出許瑋甯的白皙肌膚，她的旗袍扮相更是大獲好評，網友直誇超正！

許瑋甯跪地拜年。（圖／取材自許瑋甯 Instagram）

許瑋甯過年期間特地穿上旗袍，並跪地向長輩拜年，露出纖細手臂，其中許瑋甯的旗袍開高衩到大腿，儘管沒有露臉，側面照依舊辣翻。許瑋甯也把握與家人團聚時刻，大夥兒玩起「假人挑戰」影片，爺爺超專業定格，讓許瑋甯直呼：「爺爺很會」。

(中時電子報)