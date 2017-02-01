9度獲選客庄12大節慶 台中東勢新丁粄節11日登場

「台中東勢新丁粄節」與會貴賓一同舉行切粄儀式！今年將於2月11日至12日熱鬧登場。（陳世宗翻攝）

「台中東勢新丁粄節」過去已連續8年獲得客家委員會列入「客庄12大節慶」的全國性活動，台中市政府客家事務委員會規劃「2017台中東勢新丁粄節」系列活動，又再度獲選為「客庄12大節慶」之一；將於2月11日至12日熱鬧登場。

台中市政府客委會主委劉宏基說，「粄」是客家人稱糯米做成糕點的名稱，在清末民初講求勞力密集的農耕生活，家族希望多子多孫多福氣，於是以「米粄」供品祈求伯公伯婆(客家土地公土地婆的稱呼)庇佑，並許願會以更多「米粄」還願，結果果然靈驗。漸漸將因為求得新丁而向神明還願的「米粄」供品稱為「新丁粄」。

劉宏基指出，今年新丁粄節除延續往年規劃辦理120斤超級傳統新丁粄展示、擲筊祈福活動、求子儀式、求文昌儀式、丟炮響表演、客家優秀團體表演等系列活動，並將在「傳統新丁粄鬪粄比賽」活動中；特別強調文化街各廟宇的「新丁會員鬪粄比賽」，回歸傳統家戶鬪粄的趣味性。

客委會隨著「媽媽教室」更名為「社區成長教室」，將文化街上由媽媽教室創作的生肖米粄，改為以多元文化融合為主軸的創意米粄；鼓勵結合社區老、中、青、少及在地性客家、原住民、新住民等族群多元創作，希望呈現不同以往的台中東勢新丁粄節美學。

2月11日元宵節夜晚在東勢區文化街也將辦理「鬧元宵兒童自製創意燈籠比賽」，為2017台中東勢新丁粄節帶來豐沛活力與童趣。為強化在地民眾參與，客委會打破往年在東勢客家文化園區舉辦大型晚會的方式，改在貼近文化街的鯉魚伯公公園，於2月11日元宵節晚上舉辦以在地青年為主的藝文展演活動。

客委會表示，11日歡慶踩街活動將有結合客家社團、學校學生、社會青年組成精彩的踩街隊伍展現活力，不但有苗栗、彰化等縣市組團參與，日本鳥取縣也將組團來台共襄盛舉，可見「台中東勢新丁粄節」不僅走向全國性，更邁向國際化。

「2017台中東勢新丁粄節」相關系列活動詳情，可至台中市政府客家事務委員會網站查詢。

(中時)