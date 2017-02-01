安川會 日擬對美大打就業牌
為協助美國創造就業機會，日本首相安倍晉三擬於本月10日赴華府與美國新任總統川普會談，並提出《日美經濟增長與就業倡議》。日方將就高鐵、能源和人工智能（AI）等領域，協助美國新增數十萬人規模的就業機會。
共同社報導，安倍今於眾院預算委員會面對自民黨政務調查會長茂木敏充質詢表示，針對美國川普總統所提基礎設施建設，希望日本能提出相關方式協助。他還說，本月10日與川普會談時，將解釋進駐美國的日本企業為美國產業界作出的貢獻。
就當前日美經濟關係，安倍強調，如何意識到使雙邊經濟關係更為緊密，進而創造龐大利益這非常重要；今後雙邊應構築怎樣的關係，將認真進行協商。
至於對美國的具體協助措施，安倍指出，會談時也會向川普表達今後日本如何為美國產業界提高整體生產效率，加強競爭力和增加就業作出貢獻，並再次確認規定對日防衛義務的《日美安保條約》第5條的有效性。
(旺報)
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