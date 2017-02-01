打不出情緒 莊佳容、張凱貞首輪敗

張凱貞前排截擊得分。（李弘斌攝）

莊佳容雙手反拍接發球。（李弘斌攝）

去年底在台北小巨蛋殺入台北海碩盃決賽，莊佳容／張凱貞這回於同一場地打WTA台灣公開賽，卻沒能打出去年那股氣勢，以兩個4比6不敵日比野菜緒／張愷琳，於女雙首輪止步。

「我今天表現非常不好，感覺提不起勁，打得沒麼情緒，有種在球場上『睡著了』的感覺，」張凱貞賽後說：「我接發球沒有做好，也連累到佳容，覺得很抱歉。」

莊、張首盤先被破發，隨後雖然回破扳平，發球局卻再度失守，讓出首盤。第2盤兩人還是沒進入狀況，莊佳容的發球局兩度被破，儘管在對手5比2聽牌後連追2局，仍然無力回天。

「說到high不起來這部分，應該是我的錯，」作為老大姐的莊佳容，認為拉抬氣氛是搭檔的責任，自己在前排也沒幫上太多忙，「感覺我們一開始太急，後來又太被動，才被壓著打。」

莊、張沒能延續去年在台北海碩盃的氣勢，場地材質的不同也是可能的原因。莊佳容說，在台灣公開賽的地板上比賽，球落地時的聲音聽起來很大，實際球速卻未必那麼快，擊球的感覺沒有掌握好。

(中時電子報)