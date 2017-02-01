警政署長赴信義分局 慰問執勤員警
春節治安不打烊，警政署長陳國恩體恤員警在春節期間對治安和交通的辛勤付出，今(1)日上午，在北市信義警分局分局長劉鴻烈陪同下，分別前往福德街派出所及吳興街派出所慰問堅守崗位的執勤同仁。
陳國恩除溫馨提醒執勤員警應注意保暖外，同時叮嚀警察同仁在工作之餘，仍要多與家人團聚；另為鼓舞同仁於春節期間的努力付出，特別頒發Q版署長限量紅包及致贈慰問金給基層員警，並攜帶了伴手禮「好警茶」及嘉義故鄉的花生，期勉所有警察同仁，應持續著重「治安平穩、交通順暢、服務熱心」等三大工作主軸，展現維護治安及交通的決心，讓民眾有個愉快又平安的春節假期。
(中時)
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