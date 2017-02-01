疑噎奶 4月嬰送醫無生命徵象

我要評比

高雄市六龜區今天有2名婦人抱著約4個月大女嬰至消防隊求救，疑因噎奶已無呼吸、心跳，警消初步急救處置後緊急送醫，醫院搶救30多分鐘仍無生命徵象，全案由警方進一步調查。

2名婦人抱著這名約4個月大女嬰至寶來消防分隊求救，表示早上餵奶時，發現女嬰異常，馬上由家人開車至消防隊求助。

救護人員評估女嬰狀況時已無呼吸、心跳，經初步急救處置後送往醫院急救，途中救護人員持續給予急救處置，到院時仍無呼吸、心跳。

院方接手搶救30多分鐘仍無效，初步檢視女嬰無明顯外傷，疑是噎奶導致呼吸道阻塞窒息，全案由警方進一步調查。1060201

(中央社)