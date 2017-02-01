基本面保守 陸股雞年難高啼趨整理

歷經2015羊年的大空頭，陸股2016猴年展開築底盤堅，重新點燃市場信心。面對2017雞年，大陸法人認為，在基本面仍偏保守下，陸股仍將震盪築底，區間介於2800至3500點。

陸股可說是在餘悸猶存中，踏入2016猴年。羊年以2763點封關的陸股（滬指），進入猴年後就開始進入築底震盪，在3月初一度跌破2700點關卡，觸碰2698點後，便開始碎步走高，並在當月就重新站上3000點大關，對恢復市場信心產生不小的作用。

之後的第2至4季，陸股多在2800點到3100點之間盤整。但在量能放大之下，底部越墊越高，終於在11月突破箱型區，並在12月攻上3301點的高點，其後大致守穩3000點，讓猴年總算逐漸擺脫羊年大空頭時留下的龐大陰影。

至於今年這個雞年，大陸渤海證券分析，2017年大陸經濟外需成長仍難改善，需求不振對製造業的抑制也將繼續存在。加上房地產調控對投資的負向衝擊，「穩增長」的動力將繼續依賴基礎建設投資。然而，財政能力卻可能極大地限制大陸基建投資有高速成長。

分析認為，以此觀察，大陸國內今年的經濟基本面，仍將處於築底階段。

大陸申銀萬國證券認為，陸股上市公司今年獲利增幅仍將繼續維持低檔，加上大陸今年資金流動趨緊的機率可能大於寬鬆，今年推升陸股的動力將是個股及產業的基本面，而非外部資金的介入。

渤海證券評估，若以滬股指數觀察，今年陸股仍傾向箱型區間震盪整理，位置則介於2800至3500點。

以此來看，上述區間的頂部，將高於2016猴年的3300點，底部則於猴年上半年相彷。也就是說，雞年陸股的震盪幅度，將略大於猴年。

大陸財經網站和訊則認為，2017年陸股仍存在不少隻「黑天鵝」。包括人民幣貶值壓力仍在、房市前景不明、美國總統川普的財經政策、歐盟多國將舉行選舉、產油國限產協議實施成果等，都是影響今年陸股的潛在變數。1060201

(中央社)