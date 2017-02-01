脖子旋轉180度？ 阿Sa曬出遊照嚇壞粉絲

阿SA曬出遊照一度被當成靈異照片。(圖/蔡卓妍IG)

人氣女團Twins成員阿SA，趁著農曆春節假期與友人出國度假，她不僅在IG曬出多張與友人的出遊照，更大讚人生有真正的朋友真是好極了，可見對這趟旅程相當滿意，不過其中一張照片則差點被誤認為「靈異照片」。

照片中只見阿Sa身穿超短露肩上衣，拍攝時正巧低頭撥髮加上角度關係，讓人一度以為她脖子轉了180度，頓時嚇壞不少粉絲以為發生靈異現象，不過對於粉絲開玩笑表示「分不清前後」，原本身材就屬於扁平身的阿Sa非但不生氣，還留言自嘲「前面拍跟後面拍，其實效果也是一樣」。

(中時電子報)