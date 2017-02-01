人生40才開始！他們都是大器晚成的明星

他們都有自己的獨特魅力。(圖／翻攝自韓網、微博)

明星要走紅，雖然要靠實力，但有時運氣才最重要，演藝圈有不少人，經過多年努力增加實力，在天時地利人和時ㄧ鳴驚人，雖然大器晚成，但卻歷久彌新。

黃渤

黃渤在成為演員之前，曾有過駐唱歌手、舞蹈教練、影視配音、工廠小老闆等工作經歷，黃渤因犯罪喜劇《瘋狂的賽車》聞名，2009年以《鬥牛》和張家輝並列第46屆金馬獎最佳男主角，演技備受肯定，後他主演的喜劇片《人在囧途之泰囧》、《西遊·降魔篇》、《尋龍訣》均有超過10億的高票房，成為票房保證。

張涵予

張涵予從配音員到跑龍套，2008年憑著電影《集結號》一炮而紅，還奪下45屆金馬獎影帝，晉升ㄧ線演員，那年的他44歲，後在徐克執導的《智取威虎山3D》飾演偵查英雄，成為其又一部代表作品，國民硬漢形象深植人心，去年和彭于晏主演《湄公河行動》，票房突破10億，博納總裁更讚他是票房「逆襲王」。

吳秀波

吳秀波2010年憑藉電視劇《黎明之前》一夜走紅，成為少女心中男神，不過他在拍這部戲時，已年過四十，是名副其實大叔，他過去演過多部戲劇，也當過歌手，依舊默默無聞，後來轉行經商，結果錢全賠進去，最後回歸娛樂圈，終於大紅大紫，在電影《北京遇上西雅圖》中飾演暖男Frank，更讓他事業再攀高峰。多年努力有了成果。

靳東

靳東2005年出演電影《秋雨》，獲得第11屆中國電影華表獎優秀新人獎提名，之後他演了很多戲，都沒有大紅，直到《偽裝者》和《瑯琊榜》的熱映，才算真正走紅，他有著由內而外的沉穩氣質，演什麼像什麼，是真正實力派演員，讓觀眾都被他獨特魅力吸引展現有別於小鮮肉的熟男風範。

(專題報導)