黨主席支持誰 朱立倫：都予以祝福
新北市長朱立倫今天前往廟宇參拜，媒體詢問是否要特別為哪位有意競選黨主席的候選人加油？他說，現階段大家都在爭取黨員認同和連署，都予以祝福。
朱立倫今天馬不停蹄前往永和區保福宮，中和區廣濟宮和福和宮參拜，祈求各行各業開市大吉、人人平安健康，也祝福大家金雞年都能開創新機，並發送福袋給現場民眾。
朱立倫隨後又趕往中和消防分隊及海山派出所，慰勉春節期間辛勤值班的警消同仁，並發放福袋給留守人員，祝福大家新的一年平安健康、事事順心、雞年行大運。
朱立倫在保福宮受訪表示，對於5位願意參選黨主席的候選人都予以祝福，過年期間也曾分別見面或是通過電話並交換意見，希望每位候選人都能積極爭取黨員的支持、認同。
他說，民眾希望國民黨能不斷改革，也希望國民黨能夠深耕基層、貼近民意，當然黨內的團結也很重要，盼大家都能夠以改革、貼近民意為目標，並以團結作為最大的目標。
另外，朱立倫在廣濟宮參拜時，有媒體詢問各大廟宇普遍開出的國運籤好像沒有很好？朱立倫回應，雖然抽出來的籤，看起來國運並不是很好，但是只要全民肯努力，大家團結為台灣拚經濟，相信一定會變更好。1060201
(中央社)
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